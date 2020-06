Escritor Don DeLillo lança novo romance em outubro

25/06/2020 | 10:27



Um dos grandes romancistas americanos da atualidade, Don DeLillo, de 83 anos, terá livro novo em outubro, anunciou sua editora, Scribner. Com o título de The Silence (O Silêncio), a obra é ambientada em 2022, quando um apagão digital acontece em Nova York.

"Comecei a escrever o romance em 2018, muito antes da atual pandemia", disse DeLillo, em comunicado. "Comecei com uma visão de ruas vazias em Manhattan. A ideia do silêncio cresceu de sentença para sentença, de um capítulo para o outro."

Don DeLillo constrói uma carreira literária cujos títulos vêm provocando estranhas reverberações entre a vida intensa de seus personagens e o universo da cultura pop na qual eles estão inseridos. "Não sou um crítico, apenas tenho uma visão pessoal da sociedade que nos cerca", disse ele em 2003, quando esteve na primeira edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip.

O convívio com a realidade, ainda que não explicitamente, é importante em sua obra. Os livros de DeLillo vêm carregados de uma função premonitória, especialmente quando relacionados com os fatos. Cosmópolis, por exemplo, narra um dia na vida de Eric Parker, jovem empresário que percorre as ruas de Nova York dentro de uma limusine. Ao propor uma meditação sobre o tempo e a domínio do dinheiro em uma sociedade que se esfacela, a obra de DeLillo foi aclamada depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, época em que foi lançada. "Não vejo nada de premonitório", desconversou ele, em entrevista ao Estadão, naquela Flip. "Apenas descrevi a trajetória de Parker em um dia em que ele, instintivamente, sabe que vai morrer."