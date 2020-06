Luísa Sonza e Vitão trocam apelidos carinhosos e são questionados por fãs: Vocês estão ficando né?

25/06/2020 | 10:10



Apesar de enfrentarem uma série de polêmicas, Vitão e Luísa Sonza estão comemorando as 46 milhões de visualizações no clipe da música Flores, que lançaram no dia 12 de junho.

Na noite da última quarta-feira, dia 24, o cantor postou um print no Instagram mostrando a quantidade de views do vídeo, que ainda não havia batido a marca dos 46 milhões. Na legenda ele comemorou, se referindo a Luísa por um apelido fofo que já havia usado anteriormente na live da cantora:

Poxa Luluca, quase 46 milhões em uma semana?

Luísa, por sua vez, respondeu a postagem do ator com outro apelido fofo, que surpreendeu alguns fãs:

Poxa, Vivi.

Nos comentários da publicação, as reações foram das mais diversas. Alguns fãs parabenizaram a dupla pela conquista e elogiaram a amizade dos dois, enquanto outros internautas mostraram que ainda suspeitam do romance entre a dupla. Teve também quem bateu na tecla do grande número de reações negativas ao vídeo:

Vivi, ai meu Deus eu amo tanto a amizade de vocês.

Vocês dois são tudoooo.

Conta a verdade pra gente, [vocês] estão ficando né?

Quantos deslikes?