Após separação de Mayra Cardi, Arthur Aguiar se despede da filha e volta para São Paulo

25/06/2020 | 10:10



rthur Aguiar fez um post emocionante em seu perfil oficial do Instagram na última quarta-feira, dia 24. O cantor postou uma foto com a filha, Sophia, fruto de sua relação com Mayra Cardi, e anunciou que ficará um período longe da pequena, já que se mudará para São Paulo para se dedicar à carreira como músico.

Com certeza a parte mais difícil será ficar longe de você... Estou me mudando para São Paulo para que eu possa me dedicar mais à música, já que os meus novos projetos estão todos aqui. Fácil com certeza não vai ser, como nada na minha vida foi, mas eu ficarei indo e voltando para poder te ver. Toda semana teremos os nossos dias juntos! Cada dia que passa meu amor só cresce e por você vale sim fazer qualquer coisa! Te amo, minha princesa! Final de semana papai volta para te ver e te agarrar muito!

Como você viu, Mayra e Arthur anunciaram a separação em maio deste ano. Desde então, a coach tem dado algumas declarações sobre o divórcio, chegando a revelar, inclusive, que o artista não queria terminar a relação.