Obituário - 25 de junho de 2020

Ademir Medici



25/06/2020 | 10:11



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, 23 de junho

Edgard Gomes de Oliveira, 91. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 23. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Vicente Castilho Santiago, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Cidade Líder, São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

João Gregori, 88. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Rodolfo Richter, 86. Natural de Guaraqueçaba (Paraná). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zeferina Andreatti Garcia, 83. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Janete Gonzales Garcia, 82. Natural de São Paulo, Capital Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Homero Cavalli Figueira, 69. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Deosdete da Silva, 63. Natural de Tuneiras do Oeste (Paraná). Residia no Jardim do Sol, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Martin, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valter Ferreira, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria, 54. Natural de Garça (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Costureira. Dia 23, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

William Cardoso de Oliveira, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Caminhoneiro. Dia 23, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Agnaldo Mendes da Silva, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira dia 22 de junho

Luiza Arsuffi Demarchi, 92. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Darci Finati, 86. Natural de Franca (São Paulo). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Eurides Lopes dos Santos, 81. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

José dos Santos Filho, 76. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Orlanda Barboza Santaguita, 75. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Laurentina Rosa, 64. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Carlos Eduardo Negrão Mendes, 60. Natural de São Paulo (Capital). Residia em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Parque das Garças.



São Bernardo, terça-feira, dia 23 de junho

Maria de Lourdes Timóteo Sales, 77. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.

José Roberto Pereira, 70. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 22 de junho

Benedicta Montrezol Alexandrino, 93. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia em Pirajuí (São Paulo). Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Cleide Caetano, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano Dia 22. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Rubens Kreitlow, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Bertioga (São Paulo). Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Fábio Rodrigo de Souza, 38. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 23 de junho

Dirce Lopes Pignoni, 89. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 22 de junho

Raimunda Ferreira de Lima, 96. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.

José Benedito de Oliveira, 88. Natural de Curaçá (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.

Benedita Maria da Silva, 84. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria Espedita Cardoso, 81. Natural de Extrema (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Nilson Francisco da Silva, 60. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Paulo Silva e Souza, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 22. Cemitério Municipal.

Marinaldo Araujo Teotônio da Silva, 53. Natural de Catende (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 23 de junho

Edmundo de Souza, 80. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal.

Valmier Apolinário da Silva, 77. Natural de Barro Alto (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Clovis Ferreira Barbosa, 76. Natural de Abaíra (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Maria Aparecida Gomes, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Jorge Eduardo da Costa, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Vanuza Miranda da Silva, 44. Natural de Machacalis (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 22 de junho

José Francisco da Silva, 87. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia n Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

José Cândido da Silva, 83. Natural de Santa Luzia do Norte (Alagoas). Residia n Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Elias Soares do Nascimento, 74. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 22, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Vila Amendola da Silva, 71. Natural de Mauá. Residia na Vila Augusta, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Maria Luna de Souza, 58. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santa Rosa, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 23 de junho

José Ferreira Gomes, 90. Natural de São Tomé (Rio Grande do Norte). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 23, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, São Paulo (Capital).

Masako Makamato, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Benedito de Carvalho, 87. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

José Mira Sertão, 84. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Henrique José da Costa, 81. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião da Cruz Silva, 81. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Núcleo Cincinato Braga, Jardim Estrela, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Nair Gonçalves Pena, 70. Natural de Santo Antonio do Jacinto (Minas Gerais). Residia n Jardim Ipê, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Maria de Sousa, 65. Natural de Esperantina (Piauí). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Zenaide Carlos de Paiva, 56. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Shirlei Aparecida de Almeida, 55. Natural de Bom Sucesso (Paraná). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 20 de junho

Carlos Teodoro da Silva, 65. Natural de São Caetano. Residia no Pilar Velho, em Mauá. Dia 20. Cemitério São José.

Neusa de Lima dos Santos, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

José Geraldo da Silva, 61. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Mauá. Dia 20. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 21 de junho

Aparecida Frigato Bolliani, 90. Natural de Getulina (São Paulo). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Orvalina Rodrigues de Souza, 87. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Claudete dos Santos Barbosa, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 23 de junho

Alexandre Bernardo da Silva, 38. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.