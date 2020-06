Pesquisa: brasileiros pretendem comprar carros novos ainda em 2020

Da Redação

Apesar dos impactos iniciais no mercado automotivo ocasionados pela covid-19, 84% dos consumidores interessados na compra de um carro 0 Km planejam a aquisição para 2020, segundo um estudo feito pela Webmotors, empresa de tecnologia no setor de compra e venda de veículos, em parceria com a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

Compra de carro 0 Km em 2020

Das pessoas que não pretendem mais comprar ou trocar de carro este ano – 11% dos participantes da pesquisa –, a incerteza financeira foi apontada por 57% dos entrevistados como a principal preocupação dos consumidores como um fator que as impedem de adquirir esse bem. Mas outros quesitos também foram citados, como melhores condições de pagamento – para 34% dos envolvidos – e a demora para a venda do carro atual para a compra do novo – para 18% dos participantes.

A incerteza financeira também foi citada pelos consumidores que optaram por adiar a compra do carro, ainda que momentaneamente – para esse público, porém, há alternativas viáveis do setor que poderiam auxiliar a mitigar o receio de insegurança para a compra do carro, como redução de impostos (48%); revisão nas taxas de juros (45%); e bônus no carro usado e pagamento de 100% da tabela Fipe (41%).

“Os resultados da pesquisa apontam saídas para ajudar o consumidor a concretizar a compra do carro novo”, enfatiza Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors. Nesse contexto, ele ressalta que, em suma, os consumidores esperam uma boa avaliação no modelo usado, redução de impostos e melhores condições de pagamento sejam mais adequadas ao orçamento.

“Mais do que números, esta pesquisa revela mudanças no comportamento dos consumidores. Creio que parte dessas mudanças permanecerá mesmo após o surgimento de uma vacina ou de tratamentos mais eficazes para a covid-19”, afirma Luiz Carlos Moraes, Presidente da Anfavea.

O levantamento mostra que, de forma geral, 64% pretendem comprar um carro ainda neste ano, enquanto apenas 12% preferem postergar para 2021. Dos entrevistados, 68% indicou que pretende comprar modelos usados, volume que já foi maior que o apontado em pesquisa realizada em dezembro de 2019, que era de cerca de 80%.

Pagamento à vista

A pesquisa mostrou que a forma de pagamento varia de acordo com a expectativa de compra. Para os que planejavam ainda para o mês de junho, por exemplo, 38% dos interessados pretendem financiar parte do valor total; e para os interessados em comprar um carro nos próximos 3 meses, 63% também informaram a intenção de financiar parte ou o valor total do carro.

Ainda sobre as formas de pagamento, 68% dos participantes da pesquisa informaram conhecer o leasing, e 41% estariam dispostos a usar esse modelo de pagamento. Já a assinatura de automóveis, que é um formato bastante ativo em alguns países e funciona como um aluguel, mostra um cenário diferente: 53% consideram essa solução.

Para os compradores que decidiram suspender a compra do carro novo, a maioria indicou que irá investir ou guardar o dinheiro para a compra futura do modelo – 50% alegam que aplicarão o dinheiro em investimentos e 32% que deixarão na poupança. O transporte público foi o meio mais rejeitado na pesquisa, 66% dos respondentes alegam que descartariam a utilização desse meio após o fim da quarentena.

Sobre a pesquisa

Essa pesquisa da Webmotors e da Anfavea foi realizada com 1.668 usuários do site da Webmotors espalhados por todas as regiões do País. A maioria dos respondentes é composta por homens com faixa etária de 36 a 45 anos, a maioria da região Sudeste.

