Além do BTS: celulares lançados em parceria com celebridades

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/06/2020 | 09:18



Recentemente, a Samsung anunciou que lançará uma edição especial do Galaxy S20 Plus. O celular homenageará o grupo de k-pop BTS. O design será em roxo, cor característica da banda, e terá o logotipo na parte traseira. Além disso, o telefone virá com interface temática e papéis de parede exclusivos.

A edição especial é uma extensão de uma estratégia de marketing adotada anteriormente pela Samsung. Isso porque o BTS foi contratado no começo do ano para alavancar as vendas do Galaxy S20 na Coreia do Sul. O esquema deu tão certo que a empresa achou que seria uma boa ideia também lançar o modelo personalizado, mas, dessa vez, ao redor do mundo.

A técnica, entretanto, não é novidade no mercado. Para aumentar as vendas, diferentes companhias já lançaram produtos em parceria com celebridades. Aqui, o 33Giga relembra dois destes casos que envolveram celular.

MOTOROKR U9

Celular de flip lançado em 2008, este modelo vinha com conteúdo da cantora Fergie. O cartão de memória de 1 GB tinha quatro músicas e dois videoclipes, além de alertas de voz gravados pela artista. Como parte da campanha de lançamento, ela até realizou um show no Brasil, exclusivo para clientes da Motorola.

Em relação ao design, o MOTOROKR U9 se destacava pelo painel OLED touchscreen na parte da frente, visível com o celular fechado e que permitia controlar músicas. Tinha câmera digital – de apenas 2 megapixels –, mas não dava suporte ao 3G ou Wi-Fi.

Nokia 5530

Lançado em 2010, o modelo era voltado para a experiência de áudio. Por isso, vinha com o álbum completo do Little Joy, banda indie formada por integrantes do Los Hermanos e The Strokes. Estava disponível em duas cores: preto com vermelho e branco com rosa.

As especificações do celular incluíam tela de 2,9 polegadas, câmera de 3,15 megapixels, memória RAM de 128 MB e armazenamento interno de 70 MB – o Nokia 5530 vinha com cartão microSD de 4 GB, mas era possível expandir para até 16 GB.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você conhece os celulares mais vendidos de todos os tempos, de acordo com uma pesquisa do jornal britânico The Telegraph: