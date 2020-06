Bruna Marquezine relembra momento em que teve relação com ator revelada em programa ao vivo

25/06/2020 | 09:10



Bruna Marquezine relembrou o dia em que teve a sua relação com Maurício Destri escancarada para todo o Brasil! Na ocasião, os dois atores estavam participando do programa Mais Você quando foram pegos de surpresa com uma declaração da apresentadora, Ana Maria Braga:

- A pessoa que vai falar agora disse que está muito contente com essa união, muito contente em ser sua sogra.

Imediatamente, Bruna arregala os olhos, pasma com o que tinha acabado de ouvir. Momentos depois, entra uma reportagem com a mãe de Maurício, Lucrécia Alves. Em um determinado momento da entrevista, a então sogra de Marquezine dispara o seguinte:

- Ser mãe do Maurício é muito bom, maravilhoso! Acho que é uma satisfação muito grande. E ser sogra da Bruna Marquezine é melhor ainda! Eu espero realmente que esse romance, esse namoro dure depois do término da novela.

Na época, os artistas faziam par romântico na novela I Love Paraisópolis, de 2015. Após ouvirem a fala de dona Lucrécia, Bruna e Maurício começaram a ter uma crise de riso ao vivo. No Twitter, então, a estrela explicou sobre o que tinha acontecido no programa naquele dia:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA A pior/melhor parte é que não estávamos namorando mesmo, por isso combinamos que negaríamos e iríamos nos preservar até a relação se tornar algo mais concreto ou não, mas depois do programa... A mãe dele pediu a gente em namoro, comentou Bruna na última quarta-feira, dia 24, na rede social.

Bruna e Maurício tiveram um breve namoro, bem longe dos holofotes. Legal ela ter mencionado a história recentemente, não é?

Amores do Gioh!

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Bruna Marquezine está gravando, em segredo, vídeos para o canal da amiga, Giovanna Ewbank, no YouTube. Como você viu aqui no ESTRELANDO, a esposa de Bruno Gagliasso sairá de licença-maternidade em breve e deixará o canal na mão de alguns amigos famosos.

Ainda de acordo com a jornalista, João Vicente de Castro, Larissa Manoela, Preta Gil, Maisa Silva, Fernanda Paes Leme e os youtubers Gabi Oliveira (do canal De Pretas), Spartakus Santiago e Nátaly Neri também estão produzindo material para o YouTube de Giovanna. Legal, né?