Maraísa e Fabricio Marques terminam namoro

25/06/2020 | 09:10



O namoro de Maraísa, irmã de Maiara, e Fabrício Marques, que faz dupla com Henrique, parece não ter dado certo. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois, que haviam assumido a relação em março deste ano, resolveram colocar um ponto final no relacionamento.

Por enquanto, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto nas redes sociais, no entanto, já trocaram algumas indiretas, indicando que, realmente, o namoro parece ter estremecido.

Ainda segundo o colunista, eles seguem amigos e até fizeram uma live juntos no dia 24 de junho.

No Twitter, Maraísa publicou: Perder as coisas faz você gostar muito mais delas do que quando você as tinha. E Fabricio respondeu apenas: Concordo.

Em outra publicação, a sertaneja relembrou letra da música Tentativas de Marília Mendonça: Acho que eu não dou certo com ninguém, escreveu. Será que esse casal irá reatar?