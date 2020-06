Vereadora Elian nas sessões andreenses

Raphael Rocha



25/06/2020 | 00:02



A vereadora Elian Santana (DEM) ficou fora da Câmara de Santo André por 18 meses, devido a medida judicial – ela é alvo da Operação Barbour, que apura denúncia de fraudes no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Voltou em maio, após conquistar habeas corpus junto ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). Entre os parlamentares andreenses, é comum o tratamento formal. Eles costumam utilizar pronomes de tratamento e, na sequência, usar o nome e sobrenome. Mas, na última sessão, terça-feira, os políticos se esforçavam para chamar Elian de “vereadora Elian”, evitando o Santana. Algumas vezes os parlamentares recorreram ao nome completo da democrata. Quase que na sequência, se corrigiam, deixando a entender que Elian fez essa solicitação aos colegas. O Santana de sobrenome ela herdou do ex-vereador Israel Santana, com quem foi casada e que cogita ser candidato na eleição deste ano também.

Aidan Ravin

Ex-primeira-dama de Santo André, Denise Ravin (PSB) utilizou as redes sociais para informar o quadro de saúde do marido, o ex-prefeito andreense Aidan Ravin (Republicanos). Nos últimos dias, aumentou a circulação de especulação sobre o quadro do político, internado desde maio em UTI no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama diagnosticado com Covid-19. “Aidan Ravin está bem melhor, recuperação caminhando muito bem. Graças a Deus, oração e fé de todos, equipe médica e técnica do hospital. Agradeço a todos, que com muito carinho oraram e acreditaram. Peço que continuem com muita fé, pois ainda temos uma caminhada, mas com Deus e bons profissionais estaremos vivendo milagres diários. O bem sempre vence o mal.” Em áudio enviado no WhatsApp, Denise confirmou que Aidan seguirá mais alguns dias na UTI, mas que o quadro é de evolução.

Troca

Secretário-geral do MDB em São Paulo, o deputado estadual Jorge Caruso convidou o presidente do MDB de Santo André, o empresário Wagner Grillo, a assumir a cabeça da candidatura do partido à Prefeitura andreense na eleição deste ano. Grillo aceitou a empreitada, mas avisou que precisará conversar com o empresário Evenson Dotto (MDB), que já havia colocado seu nome para o pleito.

Nomeação

Sallum Kalil Neto, que foi secretário de Saúde no governo do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) em São Caetano e comandante da GCM (Guarda Civil Municipal) de Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), será diretor do centro de gerenciamento de emergências na Prefeitura são-caetanense, agora no governo de José Auricchio Júnior (PSDB). A portaria com a nomeação deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial.

Sessão de volta

Os vereadores de Diadema voltam hoje aos trabalhos depois de 35 dias sem sessões – a última plenária, extraordinária, aconteceu no dia 20 de maio. A casa estava fechada devido à pandemia do novo coronavírus. São cinco projetos na pauta de discussão, mas os parlamentares também devem debater a possibilidade de cancelamento do recesso do meio do ano.

CPI em Ribeirão

A bancada de oposição ao governo do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), estuda a proposição de CPI para investigar os gastos do Paço com a Covid-19. A extensão do decreto de calamidade pública em mais 90 dias, como mostrou na terça-feira esta coluna, levantou o alerta entre os parlamentares contrários à gestão, uma vez que a medida permite contratação sem licitação. Nas contas da oposição, entretanto, faltam votos para instalação da comissão.

Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promove a eleição para direção da entidade. O processo, todo virtual, começou ontem e termina hoje, às 23h59. O sindicalizado pode acessar o link smabc.votabem.com.br para poder registrar seu voto. A chapa liderada pelo atual presidente, Wagner Santana, o Wagnão, é a única inscrita. Integrantes do conselho da executiva e do conselho fiscal também serão eleitos.