Denunciante adia depoimento em CPI da Saúde de Rio Grande

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 00:01



Ex-secretário de Comunicação na gestão do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), Gilmar Miranda de Almeida conseguiu adiar a data de seu depoimento à CPI instalada na Câmara para investigar denúncias feitas por ele mesmo de favorecimento de atendimento de parentes de funcionários da Prefeitura na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).



A comissão aprovou sua oitiva e iria ouvi-lo hoje, às 10h, mas a defesa do ex-secretário utilizou artigos da Constituição Federal para postergar o depoimento – a CPI o convocou em prazo menor do que 15 dias.



O mesmo expediente foi utilizado por outros personagens convocados pela CPI, entre eles a secretária de Saúde de Rio Grande, Raquel dos Santos Costa, e Marli Pereira Campos, gestora da pasta.



Relator da CPI da Saúde, o vereador Clauricio Bento (DEM) ironizou o pedido de adiamento de depoimento feito por Gilmar. “Incrivelmente ele, que estava tão a fim de falar o que sabia, de denunciar, decidiu transferir seu depoimento. Justo ele, que estava com sede de falar”, disse.



O democrata informou que, de qualquer maneira, a reunião da CPI está mantida para hoje, às 10h, e os trabalhos serão presididos pelo vereador Israel Mendonça (PDT) – os parlamentares Jhol Jhol (PP), João Mineiro (PL) e Toninho Correa (PSD) também fazem parte do bloco.



No mês passado, áudios de autoria de Gilmar Miranda foram espalhados em grupos de redes sociais na cidade com acusações de favorecimento na UPA. Ele buscou atendimento na unidade, pois apresentava sintomas da Covid-19, e que seus parentes também aparentavam estar com o vírus. O ex-secretário relatou que um parente de médico plantonista havia dito que tinha feito o teste para Covid-19 no local minutos depois de as atendentes da UPA relatarem que ali o diagnóstico não estava sendo feito. “Ela é nora do médico e sequer mora em Rio Grande”, acusou ele.