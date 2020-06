Absolvido pela Câmara, Atila reclama de postura da oposição

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 00:01



Um dia depois de a Câmara de Mauá ter rejeitado a instalação de processos de impeachment e de CPI para investigar denúncias de suposto superfaturamento na montagem e gerenciamento do hospital de campanha contra a Covid-19 no município, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) reclamou da postura da oposição e bradou: “Deixa o homem trabalhar”.



O socialista argumentou que adversários eleitorais têm “levado o Ministério Público e a Justiça ao erro” com representações “sem fundamento e inverídicas”. “Respeito muito o MP e o Judiciário, sei do papel importantíssimo que têm na nossa sociedade. Sei que há grupos políticos e empresariais que não querem o bem de Mauá e que tentam ludibriar a Justiça”, disse.



Atila foi, no dia 15, alvo de operação conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP, e pela Polícia Civil, que acusam o prefeito de superfaturar em 700% os contratos para o hospital de campanha instalado no estacionamento do Paço. O socialista sustenta que a base de cálculo é equivocada – os acordos da Prefeitura de Santo André foram usados como parâmetro –, uma vez que Mauá optou por não fatiar os contratos em várias partes, diferentemente do município vizinho.



“Tenho clareza de que estou sendo injustiçado. O Caex (Centro de Apoio Operacional à Execução, órgão do MP de apoio ao trabalho dos promotores) mostrou que não houve superfaturamento e que Mauá pratica valores abaixo de 93% das cidades paulistas. O valor médio do nosso leito é de R$ 1.450, sendo que a tabela SUS (Sistema Único de Saúde) cobra R$ 1.510”, justificou o chefe do Executivo.



Na visão de Atila, “a população de Mauá está cansada também de ser injustiçada”. “A certeza que tenho no meu coração é a de que quero ter a oportunidade de poder trabalhar para o meu povo. Quero trabalhar para cada cidadão desta cidade. E recorro à frase daquele célebre político: ‘Deixa o homem trabalhar’”, emendou o socialista, em alusão ao jingle da campanha presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006 – à ocasião, o petista foi reeleito, mesmo diante de denúncias do Mensalão.