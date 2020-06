EC São Bernardo e Cufa distribuem botijões de gás

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



24/06/2020 | 23:44



A solidariedade nestes tempos de pandemia, que já havia envolvido a várzea, o futsal e as torcidas uniformizadas, chegou ao futebol de campo na região. Em parceria firmada com a Cufa (Central Única das Favelas), o EC São Bernardo participou de ação com a Ultragaz, que entregou 280 botijões de gás em algumas comunidades da cidade. Marcaram presença o presidente Felipinho Cheidde, o vice-presidente Gigio Sareto e o diretor administrativo Roberto Schwarz. A ação foi articulada pelo diretor de esportes do clube, Luciano Marechal.

Esta foi apenas a primeira atividade em conjunto entre Cachorrão e Cufa. A intenção é aumentar o envolvimento entre as partes. “Estamos bolando ideias, como montar escolinhas, onde a gente possa levar o futebol e também fazer triagem com quem precisa ser ajudado. A intenção é colocar objetivos, promover campeonatos entre as favelas, com direito a participações ou treinos no clube a jogadores que vierem a se destacar”, projetou Felipinho Cheidde, que se mostrou encantado com as ações da Cufa e agradeceu aos representantes da entidade, Marcio Ivan e Alex Camburão. “Através do futebol podemos colocar objetivos nas crianças para passarem em testes e virem a jogar no EC São Bernardo.”

O time alvinegro ocupava a vice-liderança do Campeonato Paulista da Série A-3 quando o torneio foi suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus, em março. Desde então, o Cachorrão diz que está sobrevivendo com as próprias pernas e o apoio de patrocinadores.

“Não estamos tendo suporte da Federação (Paulista de Futebol) em nenhum aspecto. Não só não pagaram as duas últimas parcelas como não nos contingenciaram quantia mínima para manutenção do grupo”, comentou Felipinho. “(Os times da A-3) Somos os menos privilegiados financeiramente, não achei de bom-tom esta falta de apoio. Estamos sendo castigados, como todo brasileiro. Mas como estamos debaixo do guarda-chuva de uma federação teoricamente abastada financeiramente, poderiam dar condições mínimas de manutenção”, emendou o dirigente, que previu. “Vamos voltar com mais vontade para buscar o título.”

O mandatário do Cachorrão – que não poupou elogios ao grupo de jogadores e à comissão técnica, que devem permanecer quase integralmente quando o torneio retornar – ainda adiantou que, apesar da fase de contenção de gastos, o clube foi ao mercado e deverá se reapresentar com três ou quatro reforços vindos da Primeira Divisão gaúcha.