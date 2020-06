Festas juninas se adaptam para superar a pandemia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/06/2020 | 23:41



As festas juninas nunca foram tão diferentes. Os locais em torno de igrejas católicas terão que aguardar 2021 para voltar a receber enfeites característicos desta época do ano, como as bandeirinhas. Por causa da pandemia, os festejos foram cancelados para evitar aglomerações. Mas quem não abre mão das comidas típicas deu um jeito de driblar o vírus e celebrar o Dia de São João, comemorado ontem.

Com o auxílio da internet e opções de drive-thru, as celebrações juninas aconteceram onde pouco se podia imaginar. O Grand Plaza Shopping, em Santo André, adotou esquema de delivery para que os consumidores pudessem comprar alimentos típicos da época. O serviço começou ontem no estacionamento do centro de compras e será exclusivo para veículos. Vai funcionar até domingo, das 16h às 20h, e conta com cinco barracas, que oferecem no cardápio as comidas típicas como fogazzas, lanches de perfil, cuscuz, caldos, vinho-quente, com valores entre R$ 3 e R$ 10. O cliente acessa o espaço com o carro, realiza o pedido e estaciona para aguardar. O cardápio pode ser visualizado antes pelo site do shopping (grandplazashopping.com.br). Os organizadores da ação estimam receber pelo menos 160 veículos por dia.

Devotos de São João e fãs das festas juninas, o aposentado Washington Lobo, 54 anos, e a mulher, a comerciante Sandra Santos Lima, 49, contam que, apesar das alternativas para comemorações, sentem falta dos encontros presenciais. “(O drive-thru) Supre as vontades destas comidas mais típicas que esperamos todos os anos. Infelizmente, as comemorações e o contato ficarão para uma próxima, mas, enquanto isso, precisamos nos adaptar”, declara Washington.

Sandra ainda comenta que, mesmo fazendo algumas comidas em casa, todos os anos eles participam das festas juninas. “É uma época gostosa, trocamos todos os outros festejos do ano por ela. Então, enquanto não podemos aproveitar uma festa, recorremos a esta alternativa”, conta Sandra, que optou por cachorro-quente e cuscuz.

A secretária Daniela Hernanes, 38, também matou a saudade das comidas típicas pelo drive-thru. Ela reforça que, mesmo que supra a necessidade, sente falta das comemorações. “Esta adaptação foi necessária, não tem jeito, mas nada se compara às celebrações anuais de São João e o clima junino. Enquanto isso não passa, buscamos os meios alternativos”, finaliza.