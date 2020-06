Em São Caetano, 5% já têm anticorpos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 00:01



Mais de 5% da população de São Caetano já teve contato com o novo coronavírus. Ao menos é o que aponta o inquérito epidemiológico desenvolvido pela cidade, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que testou 860 pessoas na fase 2 do estudo de base populacional, com 46 positivos para Covid-19. Desta maneira, segundo a pesquisa (aplicada entre 14 e 16 de junho), a estimativa é que 8.608 munícipes desenvolveram anticorpos contra a doença, o que representa 5,35% da população da cidade (que, segundo cálculos do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – de 2019, tem 161.127 habitantes).



Em comparação com o percentual obtido na fase 1 do estudo (entre 30 de maio e 1º de junho), São Caetano registrou aumento. Naquela oportunidade, foi observado que 2,67% da população tinha soroprevalência. “Importante falar que no período foi detectado que o ritmo de infecção continua importante, de médio para alto. Porém, mesmo com isso, nestes 15 dias (a cidade) não teve, por exemplo, aumento no uso de leitos e UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Tem caído, inclusive, o que significa que todas as ações do governo têm tido efeito neste sentido”, aponta Leandro Prearo, diretor do Inpes (Instituto de Pesquisa) da USCS e reitor da universidade. “Seria fundamental se todos os municípios fizessem isso regularmente, porque é esse estudo que te dá a situação próxima do real”, emendou.



O dado atual de 5,35% é superior ao do Estado, onde estima-se que 2,3% da população tenha tido contato com o vírus, e ao do País (2,6%), e inferior ao da Capital, onde – segundo pesquisa da Prefeitura – 9,5% dos munícipes desenvolveram anticorpos à Covid-19 (o que não significa que a pessoa está imune), o equivalente a 1,16 milhão de pessoas. “Estamos longe do número que a gente espera de imunização de manada, mas vem crescendo. Entretanto, é importante destacar que temos metade do que se prevê na Capital.”



O intuito do inquérito epidemiológico é estimar o percentual de munícipes com anticorpos para o novo coronavírus, determinar a porcentagem de infecções assintomáticas, obter valores mais precisos da letalidade da doença (que é de 0,81%, de acordo com os dados da fase 2 – ou seja, a cada 1.000 pessoas infectadas, oito morrem), e analisar a velocidade de expansão da infecção ao longo do tempo.



“Como testamos muito, temos um maior detalhamento da evolução da Covid-19 na nossa cidade. Identificando os casos conseguimos agir mais rapidamente e de maneira mais assertiva na tentativa de que os pacientes não evoluam para quadros graves”, destacou o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).

A cidade promoverá outras duas fases de testes, entre domingo e terça-feira e, por último, entre 12 e 14 de julho.



SÃO BERNARDO

A cidade também iniciou seu inquérito epidemiológico, mas não divulgou relatório. Segundo a Prefeitura, desde 3 de junho até ontem foram realizados 4.500 entrevistas e 2.393 testes sorológicos e, entre estes, 74 foram positivados. De acordo com a administração são-bernardense, estes exames são feitos “em apenas um morador da casa – é escolhido para realizar o teste o integrante da família que tem mais contato com outras pessoas, por meio do trabalho ou transporte público”. As visitas domiciliares e coletas de exames deverão encerrar até amanhã.