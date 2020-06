S.Bernardo disponibiliza 3ª recarga do cartão merenda para os alunos

Da Redação



25/06/2020 | 00:01



Os 82 mil alunos da rede municipal de São Bernardo terão à disposição, a partir de hoje, a terceira recarga do crédito do cartão merenda, criado pela Prefeitura para auxiliar as famílias e os estudantes neste período de suspensão de aulas presenciais em razão da pandemia do novo coronavírus. Serão depositados mais R$ 85 e o benefício ficará vigente enquanto os efeitos da Covid-19 perdurarem. O primeiro pagamento foi realizado em 25 de abril e, o segundo, em 25 de maio.



Foram entregues, aproximadamente, 70 mil cartões magnéticos aos pais e responsáveis dos alunos na primeira remessa – aqueles que têm mais de uma criança matriculada recebem o dobro ou triplo, dependendo de quantos forem os alunos matriculados. Mas o valor bancado pela Prefeitura só pode ser utilizado para compra de alimentos.



“Tivemos esta iniciativa, com o intuito de auxiliar neste período complicado de pandemia. E seguimos acompanhando à risca toda essa situação. Um compromisso muito importante assumido pela administração e que estamos cumprindo com a responsabilidade, enquanto perdurar os efeitos do vírus”, declarou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).



De acordo com informações da Prefeitura, somente nesta terceira fase serão investidos mais de R$ 7 milhões com o benefício.



MAIOR ALCANCE

Outra medida que terá prosseguimento neste mês em São Bernardo é a referente à distribuição de cestas de alimentos para outros setores da cidade também afetados pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a administração são-bernardense, “os kits alimentares estão sendo distribuídos aos transportes escolares e monitores, merendeiras, bolsistas da educação especial. Para todos estes grupos, estima-se a entrega de 4.500 cestas de alimentos”.