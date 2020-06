INSS projeta ter atendimento presencial no dia 13

Tauana Marin

do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 00:06



As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de todo o País voltam a funcionar presencialmente a partir de 13 de julho. As unidades, fechadas desde o ínicio da pandemia causada pelo novo coronavírus, em março, irão funcionar inicialmente pelo período de seis horas contínuas e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos Meu INSS e Central 135.

Também serão retomados serviços que não podem ser realizados por meio dos canais de atendimento remoto, como realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional, de acordo com informações publicadas na página do instituto. Os demais serviços seguem com atendimento por meio do telefone e dos canais digitais.

Na atual conjuntura, o tempo médio de conclusão dos benefícios (aposentadorias, pensões e salário-maternidade, entre outros) é de 57 dias, que engloba desde o requerimento até a concessão ou indeferimento do benefício, informou o órgão federal, por meio de nota. Questionado ainda, o INSS informou que não há levantamento quanto ao tempo que tem levado a resolução dos pedidos de benefícios no Grande ABC.

“A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o INSS disciplinaram que o retorno gradual e seguro do atendimento presencial deve considerar as especificidades de cada agência, de forma a preservar a saúde e a vida das pessoas, garantindo a segurança sanitária dos servidores, dos contratados e dos usuários dos serviços.”

Entre as regras para reabertura estão fornecimento e instalação de equipamentos de proteção individual e coletiva contra a disseminação da Covid-19; acesso controlado ao interior das agências, que ficará restrito aos servidores e contratados, e aos usuários com prévio agendamento para atendimento presencial; adequação dos espaços, mobiliários e sinalização das agências, permitindo o distanciamento físico, além de limpeza e desinfecção, em especial nos ambientes de uso comum e nos consultórios destinados à avaliação médico-pericial.