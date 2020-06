A verdade que incomoda

Do Diário do Grande ABC



24/06/2020 | 23:59



A pandemia do novo coronavírus ainda não passou. A frase parece óbvia, mas precisa ser repetida em alto e bom som, escrita inúmeras vezes, postada nas redes sociais e onde mais se fizer necessário para que as pessoas tenham consciência do poder devastador da Covid-19.

É fato que o alívio para a doença só virá quando for descoberta uma vacina capaz de imunizar a população. Embora mais de uma centena de trabalhos esteja em andamento, um deles realizado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e com testes em brasileiros, ainda vai demorar para que se alcance o remédio definitivo para esse mal. Não por falta de empenho dos envolvidos, mas sim porque é necessário que todas as variantes sejam checadas antes da colocação de qualquer medicamento no mercado. É assim que trabalha a ciência. Com responsabilidade.

Enquanto não se chega à fórmula definitiva, o importante é que cada indivíduo faça a sua parte. Evitando situações que possam se expor ao vírus, utilizando a máscara nas ruas, comércios e transporte coletivo e cuidando da higienização com sabão ou álcool em gel.

O que não se pode, em hipótese alguma, é negar ou subestimar a existência da doença. Na terça-feira o Grande ABC chegou à marca de 1.000 mortes em razão da Covid-19. Fato que mereceu destaque por parte deste Diário. Com imensa tristeza o jornal circulou com uma Primeira Página diferenciada. Com uma cruz para cada vida que foi ceifada pelo micro-organismo nas sete cidades da região.

A capa foi concebida propositadamente para chamar a atenção do quão agressiva e destruidora é esta moléstia. Capaz de dizimar famílias e de destroçar a economia, dentre outras mazelas. E alcançou o seu objetivo, haja vista a repercussão que teve nas redes sociais ou em contatos com a Redação, em apoio ou repúdio.

Em apenas 91 dias 1.000 seres humanos desapareceram. Essa é uma verdade que incomoda e que necessita ser divulgada.