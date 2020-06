Campeonato Paulista deve voltar até começo de agosto

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



25/06/2020 | 00:01



O Campeonato Paulista da Série A-1 tem previsão de data para que sejam retomadas as duas últimas rodadas da primeira fase e o mata-mata: entre o fim de julho e o início de agosto. Quem indicou o prazo foi o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues. A partir de quarta-feira, os times poderão reiniciar os treinamentos, desde que atendam todas as exigências de um protocolo realizado pela Federação Paulista de Futebol.

O Santo André era líder da competição, quando houve a paralisação, em março – o Ramalhão aguarda últimos detalhes para anunciar local onde vai realizar sua intertemporada e qual a cidade escolhida para mandar seus jogos.

“Fim de julho e início de agosto, não agora. Dificilmente teremos futebol antes disso. Os clubes precisam desta semana para buscar o condicionamento físico de seus atletas. Fazer jogo antes deste prazo pode aumentar a lesão e não é recomendado. Se a pandemia permitir isso, podemos ter um Campeonato Paulista recomeçando no fim de julho e início de agosto”, afirmou o secretário.

Aildo Rodrigues ainda chamou atenção à situação das zonas do Estado dentro do Plano São Paulo de retomada. Ribeirão Preto, cidade que tem como representante o Botafogo, por exemplo, está integrada na Fase 1 (vermelha), a mais restritiva, e, desta maneira, o clube deverá buscar outro local para trabalhar. “Estes treinamentos devem seguir a classificação do Plano São Paulo de retomada. Se algum município estiver na zona vermelha, naquela localidade não serãp possíveis os treinamentos. Teria que fazer o deslocamento para outro município, onde fosse possível fazer essa atividade. Foi isso que os médicos recomendaram. Não é precipitado. Dia 1º (de julho) está de bom tamanho”, disse o secretário

ÁGUA SANTA

Outro participante do Grande ABC no Campeonato Paulista é o Netuno, que vai reiniciar os trabalhos hoje. Na programação da diretoria está a testagem de jogadores e funcionários para a Covid-19. O clube de Diadema deverá também informar o elenco que estará disponível para a reta final do campeonato e também o nome do novo treinador – Pintado foi dispensado logo no início da pandemia.