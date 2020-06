IBGE/PNAD Covid: entre não afastados, 8,7 milhões trabalharam de forma remota

24/06/2020 | 19:58



O nível superior predomina entre os 8,7 milhões de trabalhadores atuando em regime remoto (home office) no País durante a pandemia da covid-19, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid (Pnad Covid), divulgada nesta quarta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o instituto, em maio, das pessoas com nível superior completo ou pós-graduação, 38,3% estavam trabalhando remotamente.

Os dados mostram que apenas 0,6% das pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto e 1,7% daquelas com fundamental completo e médio incompleto estão em home office. Já dos que têm fundamental completo e médio incompleto, 7,9% trabalham remotamente.

Do total de 84,4 milhões de ocupados no Brasil em maio, 65,4 milhões não estavam afastados, o equivalente a 77,5% dos ocupados. Entre os não afastados, 13,3% estavam trabalhando de forma remota.

O grupo etário com a maior proporção de pessoas afastadas do trabalho foi o de 60 anos ou mais: 27,3%. Esse comportamento foi verificado em todas as grandes regiões e, no Nordeste, o afastamento chegou a 33,3% das pessoas de 60 anos ou mais.