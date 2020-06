O cientista que veio do Japão

Ademir Medici



25/06/2020 | 07:00



TAIJI TAKEMOTO

(*) Tokio, Japão, 18-9-1928

(+) Santo André, 7-2-2020

No Japão, em início de carreira, atuando no Instituto Hidrográfico da Marinha, o cientista Taiji Takemoto pesquisou o fenômeno dos eclipses, transformado em publicação e que recebeu o seu nome: Equação Takemoto. Esta equação é até hoje empregada no mundo inteiro na determinação de ocorrências de eclipses.

Já no Brasil, participou da implantação e gerenciamento do laboratório de qualidade da Ford Motors. Na Laminação Nacional de Metais trabalhou por dois anos em um projeto conjunto de cooperação tecnológica entre a empresa e a Mitsubishi.

Empregando seus conhecimentos científicos, Takemoto desenvolveu um processo de alto rendimento para recuperação de banhos fotográficos, origem da sua empresa própria: a Brastak – ‘Bras’ de Brasil, ‘tak’ de Takemoto. Esteve à frente da empresa desde a sua idealização, em 1967, até 2008, quando a Brastak foi vendida para uma empresa norte-americana.



LIDERANÇA

Formado em matemática, astronomia e química, Taiji Takemoto veio para o Brasil, e para Santo André, em 1956. Aqui constituiu família. Trabalhou em várias empresas, criou a sua própria e participou de todas as atividades da comunidade japonesa, como a criação da Sociedade Nipo-Brasileira de Santo André e o programa ‘Cidades-Irmãs’ da Prefeitura.

Se hoje Santo André tem como cidades-irmãs Takasaki (Japão), Pilsen (República Tcheca), Chen-Ji (China) e Battle Creek (Estados Unidos), todos esses projetos tiveram a participação direta de Takemoto.

Como prova de reconhecimento do seu trabalhou, recebeu o título de cidadão andreense e a Comenda do Imperador Japonês.



FAMÍLIA

Quando trabalhava no Instituto Hidrográfico, no Japão, Takemoto conheceu Sono Miyashita, que veio um ano depois dele para Santo André e com quem se casou. Taiji e Sono são pais de Claudio Kentaro, Sonia Yuri, Alberto Taizo e John Shigueru.

Dona Sono faleceu em fevereiro de 2015 e Takemoto partiu aos 91 anos.

(*) Colaboraram: Hanji Maki, Mário Cintra (genro) e Eliane Maki.



Etianos

Lembranças dos que estudaram na Escola Técnica Industrial Lauro Gomes (ETILG), depois ETE e Etec, em São Bernardo



ROBERTO DA CRUZ

Eletrônica – Turma de 1984



Meus primeiros 14 anos foram de sucesso. Sempre fui excelente aluno e esportista. Na ETI, percebi rapidamente a ruptura do menino para o homem. As mudanças foram inúmeras.

No começo achava que havia exagero na disciplina e regras, mas depois percebi que a Lauro Gomes estava nos preparando para a vida. Eu me formei em quatro anos, tive duas tentativas de fazer engenharia e me graduei em administração de empresas.

Por 30 anos trabalhei em duas empresas, sempre como suporte e vendedor técnico. Há cinco anos, comecei a minha empresa de representação, bem no pico da crise, e bravamente a consolido a cada dia. Sou realizado e tenho enorme gratidão pela minha formação: a ETI elevou meu patamar.

Diário há meio século

Quinta-feira, 25 de junho de 1970; ano 12; edição 1267



Manchete – São Paulo recebeu seus heróis da Copa. O Vale do Anhangabaú tomado na recepção aos tricampeões no México.

Movimento Sindical – Os metalúrgicos da região querem o congelamento dos aluguéis, que consideram abusivos.



Em 25 de junho de...

1920 – Estrada de Ferro Central do Brasil pede consentimento à Estrada de Ferro São Paulo Railway para que seus trens de carga possam seguir até São Caetano. SPR exige a cobrança de uma taxa adicional, além do frete.

1930 – Se acha em pleno funcionamento, em São Caetano, o Moinho Santa Clara, propriedade de Emílio Giannini e com atividades desde abril. No total, 46 operários.

1960 – Toma posse o novo conselho diretor do Rotary de Ribeirão Pires. O presidente William G. Binns recebeu o cargo das mãos de Yutaka Ishiara. Demais diretores: Walter Cotelessa, José Moreno Guerreiro, Acilio Scudero, Irineu Fernandes de Souza, Abraão Sabag e Jamil Remalque.



Hoje

- Dia do Imigrante

Santos do Dia

- Prospero de Aquitânia

GUILHERME (Vercelli, Itália, 1085-1142). fundador da Congregação Beneditina de Montevergine

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 25 de junho:



- No Amazonas, Maués

- Na Bahia, Paratinga

- No Piauí, Porto

- No Mato Grosso, Rosário Oeste

- No Espírito Santo, São Roque do Canaã

- No Paraná, Tuneiras do Oeste

Fonte: IBGE