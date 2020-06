USDA: não há evidência de que alimentos transmitam novo coronavírus

24/06/2020 | 19:20



Não há evidência de que o novo coronavírus possa ser transmitido por alimentos ou pela embalagem dos alimentos, disseram nesta quarta-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) do país. "Os esforços de alguns países para restringir exportações globais de alimentos por causa da covid-19 não são consistentes com o que se sabe cientificamente sobre a transmissão" disseram em comunicado conjunto o secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue, e o comissário da FDA, Stephen M. Hahn. "Não há evidência de que as pessoas possam contrair covid-19 de alimentos ou de embalagens de alimentos."

No começo desta semana, autoridades chinesas suspenderam a importação de frango de uma unidade da Tyson Foods no Estado de Arkansas. Segundo o Departamento de Alfândegas da China, a medida foi adotada após a confirmação de casos de covid-19 entre funcionários da unidade. Fonte: Dow Jones Newswires.