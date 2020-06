Andréia Horta se declara para Marco Gonçalves, do Lady Night: Um ano que minha vida mudou

24/06/2020 | 18:10



O casal formado pela atriz Andréia Horta e o humorista Marco Gonçalves, mais conhecido por fazer parte do programa de Tatá Werneck, o Lady Night, costuma ser discreto, mas, nessa quarta-feira, dia 24, eles trocaram declarações nas redes sociais:

Hoje faz um ano que nos escolhemos todos os dias, que minha vida mudou! Faz um ano que olho nos olhos do homem que eu amo e compartilho com ele a cama, o caminho, o vinho e o paÌ?o, o café, o alho e o tédio, o choro e a gargalhada diária! OÌ? Glória! O amor é uma parada louca, um troço esquisito, um trabalho intenso, uma atençaÌ?o, uma dança, é supervalorizado e desvalorizado tantas vezes, como pode? O amor é o amor! É a porta aberta pra dentro e pro mundo. O amor possibilita, abre, venta e clareia! Marco meu amor, vem comigo que aqui...

Marco também homenageou Andréia comemorando o primeiro ano deles juntos:

Hoje faz um ano que a gente se escolheu. A gente ri de bobeira, com o passo mais confiante de ter pra onde voltar, de onde naÌ?o se quer sair. Parceiros na jornada confusa do mundo, de maÌ?os dadas pra lidar com as louças, os loucos, inventando o destino onde o sol nasce e é taÌ?o belo, nosso universo paralelo, Sítio Financiado pela Caixa Amarelo. Te amo demais minha vida, tudo fica mais bonito quando voceÌ? está por perto.

Alexandre Nero, Fabíula Nascimento, Emanuelle Araújo e mais famosos comentaram a publicação com coraçõezinhos!