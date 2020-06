Henrique Fogaça mostra evolução do quadro da filha após novo tratamento

24/06/2020 | 17:10



Henrique Fogaça deixou os seus seguidores do Instagram muito felizes na manhã desta quarta-feira, dia 24. O chef de cozinha compartilhou a evolução no quadro da filha, Olivia, após a adoção de um novo tratamento em sua rotina. Como você já viu, a menina possui uma síndrome rara que ainda não teve um diagnóstico certeiro.

Bom dia. Muito orgulho da minha filha linda @olivia_corvo_fogaca, que esta ficando em pé através da dieta cetogênica, do canabidiol e da física quântica. Com muita força de vontade, está cada dia mais perceptiva, mais amorosa, mais tranquila, mais linda, mais atenta e muito feliz, mostrando para o mundo que é possível experimentar um novo olhar para a medicina ALTERNATIVA, escreveu o apresentador do MasterChef.

Que ótima notícia, não é?