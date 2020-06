O que o Google está fazendo para prevenir usuários de golpes durante a pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/06/2020 | 16:18



As ameaças digitais continuam evoluindo, ao mesmo tempo em que o mundo se adapta à pandemia do novo coronavírus. Com as pessoas emocionalmente vulneráveis, golpes que utilizam iscas relacionadas a questões locais e incentivos financeiros acontecem por meio de mensagens falsas que usam o medo para criar a sensação de urgência e estimular que o usuário caia na armadilha.

No Brasil, o Google Cloud identificou um crescimento no volume de malware, phishing e e-mails com spam, o que também vem acontecendo na Índia e no Reino Unido. Em abril, globalmente o Gmail chegou a contabilizar 18 milhões de mensagens diárias com malware ou phishing e mais de 240 milhões de spam que usavam a covid-19 para chamar a atenção.

Por isso, a companhia está trabalhando para reforçar ainda mais a segurança de suas ferramentas. Embora o Gmail bloqueie mais de 99,9% das tentativas de spam, phishing e malware que chegam aos usuários, por conta das novas proteções que utilizam inteligência artificial, anunciadas no começo do ano, a empresa desenvolveu um sistema proativo para monitorar golpes relacionados à covid-19.

Em conjunto, essas proteções ajudam a reagir rapidamente contra ameaças relacionadas ao coronavírus, com ajustes ágeis à medida em que outros perigos apareçam. Conforme novas ameaças são descobertas, elas são acrescentadas à infraestrutura do Navegação Segura (Safe Browsing). Dessa forma, qualquer pessoa que use essa API do Google Cloud poderá automaticamente bloquear tentativas de ataque.

O G Suite possui, por padrão, controles avançados de phishing e malware. “A segurança é uma norma fundamental de todos os produtos Google Cloud. Nossos modelos de combate a golpes vasculham sinais de segurança em anexos, links e imagens externas, sempre com o objetivo de continuar bloqueando novas ameaças”, afirma Neil Kumaran, Product Manager Gmail Security.

Mesmo com as próprias ferramentas para assegurar suas plataformas, como as do Gmail, os e-mails em geral fazem parte de uma rede gigante e complexa. Por isso, o Google Cloud trabalha para garantir não só a própria segurança, mas para contribuir com a de todos, participando do desenvolvimento de padrões como DMARC (Autenticação, Registro e Conformidade baseados em Domínio, em inglês) e MTA-STS (Segurança Severa para Transporte de Agente de Transferência de Mensagem), além de trabalhar com tecnologias de código aberto – como Safe Browsing e TensorFlow.

Segundo Kumaran, a empresa colabora também com grupos de trabalho, nos quais trocam ajuda e melhores práticas com vários integrantes do setor. “Há anos o Google apoia e contribui com o consórcio M3AAWG (Grupo de Trabalho contra Abuso via Mensagem, Malware e Aparelhos Móveis), que age para combater malware, spam, phishing e outras formas de exploração digital”, comenta.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, conheça alguns dos hackers mais famosos do mundo: