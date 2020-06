Leo Rosa fala sobre tratamento alternativo contra o câncer: - Eu nunca estive tão bem

24/06/2020 | 15:10



Leo Rosa está na segunda fase de seu tratamento contra o câncer, como ele contou na descrição da nova vaquinha que está realizando online.

O ator, que recentemente fez uma participação em Amor de Mãe, está realizando a Terapia Gerson em Tijuana, no México, e o tratamento alternativo consiste no uso de métodos naturais. De acordo com a colunista Patricia Kogut, em live feita com Naná Karabachian, Leo se mostrou bem feliz com os resultados que tem alcançado até agora.

- Eu nunca estive tão bonito, tão bem, tão feliz, tão animado, tão positivo, tão disposto. É o melhor momento da minha vida no meio de um câncer. É especial o que estou vivendo.

Ele também falou sobre o seu estado de saúde atualmente, listando todas a complicações pelas quais já passou por conta da doença.

- Eu estou enfrentando um câncer há três anos. Tive câncer de testículo. Tive duas metástases. Uma na região abdominal. Fiz uma cirurgia gigantesca, abri toda a barriga. E a outra no meio dos pulmões, num lugar chamado mediastino. Essa metástase tem quatro centímetros e ela comprime veia cava, umas questões físicas mesmo. Mas a gente contorna com algumas coisas. É muito curioso a gente estar podendo falar disso. Porque é uma luta muito impressionante. Você encontra uma força que não sabe o que é, e essa forma aumenta você.