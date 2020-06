Edu Guedes volta ao trabalho e fala sobre recuperação após acidente: - Já estou sentindo algumas coisas no braço

24/06/2020 | 14:11



Edu Guedes falou com seus telespectadores nessa quarta-feira, dia 24, sobre a recuperação após o acidente que sofreu no interior de São Paulo.

O apresentador teve que passar por uma cirurgia e ficar de molho, mas, nessa quarta, quando voltou ao comando do Edu Guedes e Você, na RedeTV!, não sem, é claro, falar sobre sua recuperação. Primeiro, ele agradeceu o carinho dos fãs:

- Queria demais agradecer a todo o pessoal que nos assiste há tanto tempo, meus amigos de infância, há mais de duas semanas atrás sofri um acidente, foi sério porque meu braço ele praticamente se desligou, a maior parte dele, músculo, tendão, tive fratura exposta do rádio. Nunca recebi tanta mensagem positiva na minha vida.

Edu não cozinhou, e sim, apresentou ao lado de um convidado o programa. Ele relatou como foi o acidente:

- Lógico que o susto foi grande, eu estava manobrando, provavelmente de marcha-ré, estava em um carrinho, aquelas gaiolas de corrida. Ele caiu em cima do meu braço e da minha cabeça, graças a Deus estava de capacete. Muitas vezes estamos num patinete, numa bicicleta, e batemos a cabeça, usem capacete.

E continuou:

- Quando acordei, porque dei uma apagadinha, o ferro estava do lado da minha cabeça, e vi, vi meu braço virado no outro sentido. O susto foi grande até vir para São Paulo. Graças a Deus tenho um amigo, Dr. Eduardo, liguei pra ele e fui fazendo um auto-socorro, com ele vendo e me instruindo. Graças a Deus tive alguém que me ajudou, o pessoal todo da fazenda também me ajudou. (...) Lavei com água e embrulhei o braço, vim com o braço segurando.

Guedes continuou, dando um update sobre seu estado atual:

- Está tudo bem, já estou com alta para estar assim. Tem programa que vocês vão ver meu com a tala, outros sem, ainda não consigo gravar todos, mas espero que daqui há duas semanas já esteja sem a tala, já estou começando a sentir algumas coisas no braço, se Deus quiser vai voltar.