Michel Teló mostra novo corte de cabelo feito por Thais Fersoza: Foi no susto

24/06/2020 | 14:10



Michel Teló pegou a esposa Thaís Fersoza de surpresa na manhã desta quarta-feira, dia 24. No Stories do Instagram, o cantor contou que o casal acordou antes que as crianças, e que quando estava entrando no banho decidiu que queria aproveitar a oportunidade para cortar o cabelo:

- Ai turma, cabelinho novo. Tava comprido. Hoje a gente acordou antes da turminha, os nenês graças a Deus decidiram acordar mais tarde, aí eu ia entrar no banho eu falei pra Thais vamos cortar. Peguei a máquina, e quando eu faço isso ela não tem mais nem como pensar, ela tem que terminar pra mim. E deu certo. Vou falar pra você [Thais], você tá evoluindo no corte.

Thaís, ao fundo do vídeo, admitiu que se saiu melhor na tarefa desta vez:

- Hoje foi no susto, foi melhor, porque daí eu falei: ai é isso, vambora, vamos lá, e não é que dessa vez ficou melhor?

A atriz também falou sobre o assunto no próprio Stories, comentando sobre tudo o que já tinha feito até então e mostrando outro ângulo do novo corte de cabelo do marido, além de parecer orgulhosa pelo resultado:

- Hoje eu estou me sentindo a Mulher Maravilha, porque olha, já fiz minha unha, já cortei o cabelo do meu marido, já fizemos algumas coisas com esses pequenininhos. Queria dizer pra vocês que esse rapaz [Michel] hoje me causou uma surpresa. Hoje as crianças acordaram tipo oito horas, oito e 15, e aí ele falou: vamos aproveitar que eles estão dormindo, corta meu cabelo, mas vamos cortar logo. E eu falei: não to preparada pra isso, não to preparada, mas cortamos. Olha, olha o acabamento.