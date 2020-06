Land Rover celebra os 50 anos do Range Rover com série limitada

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



24/06/2020 | 12:48



A Land Rover celebrou na última semana os 50 anos de um de seus principais modelos. O Range Rover completa meio século de mercado com uma edição especial, a Fifty, cuja produção será limitada a 1.970 unidades.

50 anos do Range Rover

O SUV premium representou um marco no segmento em seu lançamento, no dia 17 de junho de 1970, e hoje, cinco décadas depois, o Range Rover evoluiu e transformou-se numa família de veículos de alta performance exclusivos e cobiçados.

Ao longo de seus 50 anos de história, o Range Rover se destacou por algumas estreias mundiais. Quando foi introduzido no mercado, foi o primeiro SUV a incorporar um sistema de tração integral permanente e, em 1989, tornou-se o primeiro off-road do mundo a ser equipado com freios ABS.

Posteriormente, em 1992, passou a ser o primeiro 4×4 a incluir controle de tração e suspensão pneumática eletrônica e automática. Em 2012, a última geração do Range Rover tornou-se o primeiro SUV do mundo produzido com chassi em alumínio, material mais leve, sólido e eficiente. Atualmente, na quarta geração, o modelo conta com mais de um milhão de unidades vendidas em todo o mundo

Família Range Rover

Em 2005, após três décadas no segmento mais exclusivo dos SUV premium, nasceu a família Range Rover, com o lançamento do Range Rover Sport. Em 2010, foi apresentado o compacto Range Rover Evoque, direcionado para um público mais jovem e urbano. Em 2017, a família voltou a crescer com a introdução do Range Rover Velar, que se posiciona entre o Sport e o Evoque.

História

Em meados dos anos 60, o engenheiro chefe para novos projetos da fabricante Rover e sobrinho do fundador da Land Rover, Charles Spencer King (conhecido pelo diminutivo “Spen”), quis revolucionar o crescente mercado de veículos off-road de lazer e idealizou um plano para combinar a agilidade em estrada de um Rover com a capacidade do Land Rover.

O desenvolvimento do primeiro protótipo, com uma carroçaria Wagon com 100 polegadas de distância entre eixos, começou no final dos anos 1960. O primeiro modelo foi apresentado à imprensa internacional em 1970. A sua popularidade aumentou ao combinar requinte e conforto com agilidade em estrada, desempenho e capacidade de reboque. O Range Rover Classic foi apresentado como “um trabalho exemplar de design industrial”, quando se tornou no primeiro veículo em exposição no famoso Museu do Louvre, de Paris, em 1971.

A primeira geração do Range Rover (1970-1996) estava disponível apenas como veículo de duas portas quando foi comercializado em 1970. Durante os 26 anos nos quais esteve em produção, o Range Rover Classic se manteve em evolução com a introdução de um modelo de quatro portas, em 1981, e uma transmissão automática, em 1982. O primeiro Range Rover a diesel chegou em 1986.

Em 1994, apareceu a segunda geração do Range Rover (P38A). O interior do veículo também foi melhorado. E ainda foi incorporada a ele uma suspensão ajustável aprimorada e motores a diesel de 2,5 litros, V8, a gasolina de 3,9 e 4,6 litros.

A terceira geração do Range Rover (2001-2012) trouxe novidades como a carroçaria monobloco mais rígida (que substituiu o tradicional chassi separado dos 4×4) e uma suspensão totalmente independente com amortecedores pneumáticos interligados. O interior mais amplo e opulento desses veículos foi inspirado em iates de luxo, móveis requintados e bancos de primeira classe de avião.

Em 2012, foi lançada a quarta geração do Range Rover, que segue em linha. Transformou-se no primeiro SUV com construção leve totalmente em alumínio, com um peso 420 kg menor que o do seu antecessor. Incorpora uma gama abrangente de inovações off road, como os sistemas automáticos Terrain Response 2 e All-Terrain Progress Control, e foi evoluindo para poder ser equipado com os novos e eficientes motores eletrificados, disponibilizando um modelo elétrico híbrido plug-in (PHEV).

Nos últimos cinco anos, o Range Rover SVAutobiography tem sido o expoente máximo da gama, sendo o veículo mais potente e requintado da história do Range Rover. A divisão Special Vehicle Operations da Land Rover disponibiliza também aos clientes a opção de adquirir os modelos Range Rover SVAutobiography e SVAutobiography Dynamic, com potentes motores V8 e uma cabine que se destaca pelo acabamento artesanal.