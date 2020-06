Ary Foutoura bate um milhão de seguidores, se torna um dos assuntos mais falados no Twitter e assusta a web: Achei que tinha morrido

24/06/2020 | 12:10



A quarentena está servindo como palco para Ary Fontoura se mostrar um verdadeiro influenciador digital nas redes sociais. O ator de 87 anos de idade já conta com um milhão de seguidores no Instagram e vem compartilhando toda sua rotina para a alegria de muita gente.

Na manhã desta quarta-feira, dia 24, o artista voltou a chamar a atenção ao se tornar um dos assuntos mais falados no Twitter. O reconhecimento, porém, assustou alguns internautas, que pensaram que ele havia tido algum problema de saúde.

Os trends do Twitter é um teste cardíaco. Vi Ary Fontoura e já pensei em coisa ruim, declarou um seguidor.

Que susto, achei que tinha morrido, disse outra.

Ary nos trends e meu coração parou por um segundo, completou uma terceira.

Mas, o motivo do ator estar nos assuntos mais falados foi, na verdade, muito bom! Ele apareceu no programa Bom Dia São Paulo, da Rede Globo, para falar sobre sua fase como influenciador digital durante o período de isolamento social.

- Quando veio o isolamento, eu teria de continuar com o Instagram, então comecei a fotografar o dia a dia. Tentei ver até que ponto ia se manter. Acabou dando certo. Quando as pessoas veem que você é igual a todo mundo, se surpreendem. Por isso que deu certo.

Ele ainda brincou com o apelido que recebeu dos internautas.

- Eu me divirto muito. Me transformaram em muso da pandemia. Um título que eu absolutamente não tinha, mas vejo com muito bom humor.

E o sucesso não é por menos, né? O ator está dividindo todas suas atividades com os seguidores e, de quebra, aproveitando o tempo livre para fazer coisas novas.