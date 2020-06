Ana Maria Braga pede desculpas após receita polêmica de acarajé e cita Verdinha de Ludmilla em post: Minha horta veio antes

24/06/2020 | 12:11



Ana Maria Braga foi criticada nas redes sociais após fazer um acarajé com massa de milho verde. Algumas pessoas não gostaram das mudanças realizadas na receita, já que o acarajé original tem massa de feijão-fradinho e cebola e depois é frito em azeite de dendê. No Twitter, a apresentadora do Mais Você resolveu se desculpar pela gafe gastronômica, dizendo:

Peço desculpas. Percebi que minha tentativa de homenagem, na verdade ofendeu a cultura Baiana. Vou trocar o nome da receita de hoje por falso acarajé de milho. E deixar aqui uma seleção de receitas típicas (originais) baianas, escreveu Ana Maria, compartilhando ainda um link recheado de receitas originais da Bahia.

A comunicadora também fez sucesso no Instagram ao citar a música Verdinha da cantora Ludmilla. Ana Maria posou na horta de sua fazenda e fez o seguinte comentário na rede social:

O verde da minha horta orgânica. Muita gente brincou que parece o clipe da @ludmilla, mas a minha horta veio antes do clipe. Bonita, né? #hortaorganica #hortaemcasa.

Ela arrasa, né?