Após acordo, Kylie Jenner estaria bancando os gastos do irmão Rob Kardashian

24/06/2020 | 12:11



Apesar de a família Kardashian-Jenner parecer gostar da atenção midiática, nem todos os membros do clã se mantém sob os holofotes. Há algum tempo, Rob Kardashian tem ficado longe das polêmicas de suas irmãs, inclusive abandonando o reality show Keeping Up With The Kardashians. Agora, no entanto, parece que suas contas apertaram e ele está tendo que recorrer à irmã bilionária Kylie Jenner para conseguir o dinheiro que precisa.

De acordo com o Daily Mirror, a família de Rob parece estar se revezando para ajudá-lo com suas despesas. O veículo conta que, segundo uma fonte do portal Radar Online, depois que sua mãe, Kris Jenner, e sua irmã Khloé Kardashian o bancaram durante algum tempo, chegou a vez de Kylie assumir as contas do empresário:

Ele tirou muito de sua mãe e de Khloé ao longo dos anos, por isso foi acordado entre todos que é a vez de Kylie ajudar Rob a sair dessa crise.

A fonte, próxima do clã Kardashian, também teria revelado que o auxílio recebido por Rob não é movido apenas pelo amor familiar. Suas irmãs e mãe estariam empenhadas em ajudá-lo a ganhar a briga judicial com a ex-esposa, Blac Chyna, pela guarda total de sua filha Dream, hoje com 3 anos de idade:

Todos estão unidos para ajudá-lo a obter a custódia total de Dream, apenas para cutucar Blac Chyna, a quem elas fervorosamente detestam.