Obituário - 24 de junho de 2020

ATÍLIO VALENTIM

(*) Ribeirão dos Índios, São Paulo, 16-11-1944

(+) Ribeirão Pires, 16-6-2020

Uma vida entre dois ribeirões

Atílio Valentim conheceu o Grande ABC em 1976. Poucos dias depois de desembarcar de um caminhão de mudança que, além de trazer os poucos móveis, serviu como meio de transporte para ele, a esposa e os três filhos.

De ‘mala e cuia’ a família saiu de Santo Anastácio, no interior de São Paulo, com destino à Vila Alpina, na Zona Leste da Capital. Dias depois ele arrumou emprego na Brasilit, em São Caetano. Trabalhou duro na fabricação de caixas d’água de amianto e juntou o dinheiro necessário para comprar parte de uma casa em Ribeirão Pires, que foi seu endereço por 31 anos.

Tempos depois mudou de emprego, virou metalúrgico na ZF – empresa que deu lugar ao hipermercado Extra, também em São Caetano – local onde deu duro até se aposentar, como operador de máquinas.

Orgulhava-se da família que formou. Ao lado da dona Ilda, com quem foi casado por 52 anos, não perdia oportunidade alguma de exaltar as conquistas dos filhos. Festejou os casamentos e se emocionou com a chegada de cada um dos quatro netos, pela ordem: Ana Flávia, Beatriz, João Pedro e Yasmin.

Teimoso, porém bem humorado, não perdia a oportunidade de fazer uma piada. Foi assim até nas últimas horas. Entre picadas de injeção, coleta de sangue e preparação para outros exames, sempre dava um jeito de arrancar sorrisos das enfermeiras.

Seu bom coração lhe pregou uma peça. Primeiro acelerou demais. Depois, simplesmente parou.

Atílio, que os amigos chamavam de Careca, Mineiro, Arthur e uma série de apelidos se foi. Ficaram a esposa (Ilda), os filhos Nilton, Noeli e Claudinei, os quatro netos, as noras Nirã e Fabiana e o genro Cláudio.

(*) Texto: Nilton Valentim, filho do Sr. Atílio, editor executivo, nosso colega de Redação.

BOM HUMOR. Atílio Valentim (com a esposa Ilda): a partida do Careca, do Mineiro, do Arthur...



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 21 de junho

Vera Lúcia de Oliveira, 70. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, segunda-feira, dia 22 de junho

Maria Apparecida Souza de Araujo, 98. Natural de Extrema (Minas Gerais. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Françoso Bocatto, 90. Natural de Boa Esperança do Sul (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22. Memorial Phoenix.

João Crocco Filho, 81. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldir Finco, 72. Natural de Bilac (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Segurança. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deber Gonçalves, 60. Natural de Colina (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Servidor público. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Ormilto João da Silva, 60. Natural de Lagoa dos Gatos (Pernambuco). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliane Carmo dos Santos, 55. Natural de Lavras (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.

Edson Joaquim da Silva, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sábado dia 20 de junho

João Sanches Calvense, 88. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Diolanda Tozarini Boracini, 80. Natural de Cândido Rodrigues (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério São João Batista.

Ana dos Santos Fermino, 78. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Ferreira dos Santos, 76. Natural de Neópolis (Sergipe). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Noêmia Cortez da Silva, 72. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Vilma Gois Reis, 72. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 21 de junho

Josefa Maria da Conceição, 95. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 21. Parque das Acácias.

Joana Biazon Clares, 88. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Maria de Lourdes dos Santos, 78. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Adenes Lobo Casagrande, 77. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

Sebastião Ademar da Silva Santos, 70. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Eva Aparecida Fonseca Silva, 69. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria de Fátima, 68. Natural de Francisco Santos (Piauí). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

José Roberto Gregnanini, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo.

Cecília Aparecida Moreira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 21, Cemitério dos Casa.

Maria Elena Beserra, 60. Natural de Flórida (Paraná). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 22 de junho

Edileusa Maria de Oliveira Silva, 83. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Renato, em São Paulo (Capital). Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

José Efigenio Pereira, 80. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Vera Lúcia Vasconcelos Brito, 72. Natural de Maraial (Pernambuco). Residia na Vila Adriana, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria Madalena Fernandes Moreno, 66. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Janilton Foreste, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Therezinha Gonzalez Garcia, 93. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudemir Madona, 68. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 21. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Maria Aparecida Campos Pavanello, 82. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Valdira da Silva Fernandes, 81. Natural de Rinópolis (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal do Jardim Éden, em Salto (São Paulo).

Marineuza Souza Ribeiro, 78. Natural de Buerarema (Bahia). Residia em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

M A U Á

Irene Meira Manfrinato, 84. Natural de Cambará (Paraná). Residia no Recanto Sampaio Vidal, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Nadir Moura Leite, 67. Natural de Nova Europa (São Paulo). Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Eunice Silva dos Santos, 62. Natural de Teodoro Sampaio (São Paulo). Residia no bairro Sertãozinho, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Stephanie de Souza Santos, 25. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Ribeiro da Costa, 86. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no quilômetro 4 da Estrada de Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Maria de Lourdes Oliveira Gonçalves, 75. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Valdir Letieri, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Lourdes da Conceição Ferreira de Morais, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Ednaldo Manoel Santos, 65. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

João Batista Silva Santos, 55. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Felipe dos Santos, 26. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Nova Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.