Alceu Valença, Elba Ramalho e Fafá de Belém agitam São João com 'lives'

24/06/2020 | 11:49



Não é o confinamento que vai tirar a oportunidade de curtir as comemorações de São João em casa. Nos próximos dias, artistas apresentam "lives" especiais programadas para as festividades juninas, tão apreciadas no Brasil.

Confira abaixo, as principais "lives" da semana:

- Fafá de Belém: nesta quarta-feira, 24, a cantora realiza "live", às 20h, em seu canal do Youtube para festejar o São João e comemorar seus 45 de carreira.

- Alceu Valença: o cantor e compositor vai comandar uma "megalive" com duração de três dias, da sexta-feira, 26, passando pelo sábado, 27, até o domingo, 28. No canal do músico no YouTube, o "São João do Alceu" traz o música em sua casa, no Rio, acompanhado pela banda, e participações especiais.

- Elba Ramalho: no sábado, dia 27, às 20h, a cantora fará uma "live" beneficente inspirada na Festa de São João em seu canal no YouTube para ajudar os beneficiadas da ONG Amigos do Bem, que atua na região de Alagoas, Pernambuco e Ceará.