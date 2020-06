Swiss retoma em julho voos entre São Paulo e Zurique

Redação

24/06/2020



A companhia aérea Swiss voltará a operar a rota entre São Paulo e Zurique, na Suíça, a partir de 3 de julho. Inicialmente, serão três voos semanais. De São Paulo, os voos partirão às terças, às sextas e aos domingos, às 18h10. De Zurique, sairão às segundas, às quintas e aos sábados, às 13h30 (horário local). O trajeto será feito por um Boeing 777-300.

“Estamos muito felizes em retomar esta que é uma de nossas rotas mais populares e voltar a servir nossos passageiros brasileiros com uma crescente rede global de destinos servidos a partir do nosso hub de Zurique”, destaca Tom Maes, diretor sênior de vendas para América do Sul do Lufthansa Group, grupo ao qual a Swiss pertence.

Voos entre São Paulo e Zurique

Além dos voos entre São Paulo e Zurique, a Swiss reativará algumas conexões na Europa e no Oriente Médio. Isso inclui voos dentro da Suíça, além de rotas para Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália, Polônia, Portugal e Espanha. Voos para Tel Aviv também devem ser retomados em julho, assim como outros destinos no Mediterrâneo.

De acordo com a companhia, a rota entre Rio de Janeiro e Zurique, operada pela Edelweiss, deve ser reativada em outubro.

