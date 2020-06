Goodyear oferece reparos gratuitos de pneus furados

Da Redação, com assessoria

Para apoiar a mobilidade das pessoas que precisam continuar usando seus carros, a Goodyear anunciou que está oferecendo reparo gratuito de pneus furados em sua rede de revendedores. Caso o composto do veículo esteja furado, basta acessar o site da empresa para saber quais revendas estão oferecendo o serviço.

Reparos gratuitos de pneus

No local, seguindo o padrão zero contato, os técnicos irão verificar se a perfuração é reparável. Se for, o reparo será feito gratuitamente.

Segundo a Goodyear, o protocolo zero contato permite que os técnicos mantenham níveis de serviço e de qualidade com um processo eficiente, limitando o contato pessoal.

Como funciona o atendimento Zero Contato

• O cliente procura no site a revenda aberta mais próxima oferecendo o serviço de reparação gratuita e marca um atendimento;

• Ao chegar no local, o cliente mantém a chave no contato do veículo e será recebido por um funcionário utilizando máscara e mantendo distância de 2 metros. Antes de ingressar no veículo, o técnico desinfetará todas as partes de contato e colocará elementos de proteção para conduzir o veículo à área de serviço. A equipe técnica fará uso de máscara e luvas durante todo o serviço;

• A equipe de atendimento entrará em contato para a confirmação do serviço e valor, caso o cliente tenha solicitado algum serviço adicional à reparação gratuita. Como precaução adicional, o método preferido de pagamento é por meio de cartão de crédito ou transferência bancária. Caso o consumidor opte por aguardar a execução do serviço no local, todos os pontos de espera seguirão as medidas recomendadas pelos órgãos responsáveis de cada município;

• Após a conclusão do serviço, todos os pontos de contato são higienizados novamente;

• O veículo é devolvido ao estacionamento e mantido fechado até a retirada pelo cliente.

