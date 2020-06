Como ativar a economia de dados móveis no Instagram

Marcella Blass

24/06/2020 | 09:18



Escondido em suas configurações, o Instagram tem um modo de economia de uso de dados. Quando ativado, o recurso faz com que o aplicativo diminua a resolução de fotos e vídeos e não carregue esse conteúdo com muita antecedência. Dessa forma, é possível reduzir o consumo de dados sem atrapalhar a experiência de navegação.

O modo Economizador de Dados pode ser ativado em poucos cliques em dispositivos Android e iOS. Confira o passo a passo a seguir:

1 – No seu perfil do Instagram, clique nos três traços no canto superior direito.

2 – Entre em Configurações.

3 – Vá até a opção Conta.

4 – Depois, toque em Uso de dados do celular.

5 – Ative o recurso Economizador de Dados (Android) ou Usar menos dados (iOS). Exclusivamente no Android, os usuários ainda têm a opção Mídia de alta resolução.

6 – Com esse recurso, você pode escolher se deseja que o Instagram reproduza conteúdo de alta resolução nunca, somente no Wi-fi ou na rede móvel e no Wi-Fi.

