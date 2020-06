Banco Central suspende transferências feitas via WhatsApp

Bianca Bellucci

O Banco Central (BC) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) suspenderam nesta terça-feira (23) o uso da função de pagamentos e transferências por meio do WhatsApp. O recurso estava disponível no aplicativo desde 15 de junho, sendo que o Brasil foi o primeiro país a receber a novidade. Em caso de descumprimento da ordem, a empresa pagará multa diária de R$ 500 mil.

O problema com a função é que a criação de novos serviços de pagamentos depende da autorização do Banco Central. E mais: é necessário que uma bandeira de cartão crie o arranjo de pagamentos. Uma vez que o BC não foi consultado previamente, as duas bandeiras que trabalham com o WhatsApp (Visa e Mastercard) foram notificadas. Caso descumpram a ordem, as empresas serão multadas e um processo será aberto.

A suspensão dos pagamentos via WhatsApp, no entanto, é temporária. Neste meio tempo, o Banco Central vai avaliar riscos envolvidos e garantir que o funcionamento seja adequado ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Já o Cade vê potenciais riscos para a concorrência. A paralisação também quer garantir que a função do app não fira a privacidade de dados.