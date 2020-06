Site aponta quais são as praias mais seguras para aproveitar o verão europeu

Luchelle Furtado

24/06/2020



No último sábado, 20 de junho, começou oficialmente o verão europeu. Para receber turistas novamente, os países estão se readequando às novas medidas de segurança. De olho nas diretrizes aplicadas, o site European Best Destinations criou uma lista com as 10 praias mais seguras para aproveitar a estação mais quente do ano no Velho Continente.

A seleção foi realizada com base em critérios como baixo número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, o tamanho das praias, número de metros quadrados disponíveis para cada pessoa na areia e até mesmo proximidade a hospitais que não ficaram superlotados durante a crise. A lista não deixa de ser polêmica, no entanto, diante do combate que muitos desses lugares ainda travam com a covid-19.

Praias mais seguras para aproveitar o verão europeu

Confira na galeria as 20 praias mais seguras para aproveitar o verão europeu, de acordo com a European Best Destinations.