Paulo Serra reclama de falta de auxílio do Estado para testes

24/06/2020 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), criticou ontem a falta de auxílio do governo de São Paulo, comandado por João Doria (PSDB), no projeto piloto que envolve o envio às cidades de testes rápidos para Covid-19. Em entrevista à Rádio ABC, o tucano andreense falou que a maior parte dos exames em andamento foi adquirida pelo município, que teve ajuda apenas do governo federal neste sentido. “Neste novo plano de testagem que o governo do Estado anunciou na semana passada ainda estamos aguardando (sinalização). Não chegou nenhum teste vindo do Estado.”

O Diário mostrou no domingo que o Palácio dos Bandeirantes privilegiou São Bernardo no plano estadual ao prometer encaminhamento de 25 mil testes à cidade gerida por Orlando Morando (PSDB). A proposta prevê 233,7 mil exames para abranger prioritariamente populações vulneráveis, dentre elas categorias do funcionalismo público e do sistema penitenciário. Sem citar o caso, Paulo Serra se ateve ao âmbito municipal e frisou que a prefeitura já pediu e reiterou sobre a necessidade , mas ainda sem retorno. “Lamentavelmente, ainda não veio.”

Paulo Serra alegou também que quer atingir 60 mil testes em julho. Cerca de 26 mil pessoas que atuam em serviços essenciais, segundo o Paço, foram examinadas.