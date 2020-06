Fase amarela liga alerta no Grande ABC

Raphael Rocha

24/06/2020



Os prefeitos do Grande ABC vivem a expectativa de que hoje o governador João Doria (PSDB) anuncie a região na Fase 3 (amarelo) do Plano São Paulo, com mais um passo à frente no relaxamento da quarentena imposta ainda em março para conter o avanço do novo coronavírus. Nessa faixa, comércios de rua podem funcionar seis horas diárias (hoje, só quatro) e fica autorizada a abertura de salões de beleza e restaurantes e bares (só parte ao ar livre). Se a expectativa se confirmar, o embate entre os setores econômicos das sete cidades e os gestores de saúde voltará – aliás, só a perspectiva de progressão de faixa já tem gerado faíscas. A tendência é a de que o setor de saúde peça para que os prefeitos, mesmo com o aval para irem à fase amarela, permaneçam na laranja, até porque não há uma estabilização da disseminação do vírus e há um registro triste: a região atingiu a 1.000ª morte.

CPI em S.Bernardo

O vereador Joilson Santos (PT), de São Bernardo, encaminhou ofício ao presidente da Câmara, Juarez Tudo Azul (PSDB), para que a casa instale a CPI da Saúde, apresentada no ano passado para apurar denúncias de apadrinhamento político na gestão de Luiz Mario Pereira Gomes (foto) à frente da FUABC (Fundação do ABC), com anuência do prefeito Orlando Morando (PSDB). A CPI foi apresentada pelos vereadores Julinho Fuzari (DEM) e Rafael Demarchi (PSL), recebeu dez assinaturas, mas não foi instalada porque outras duas CPIs estavam em andamento (do Estádio 1º de Maio e da Emae, Empresa Metropolitana de Águas e Energia). Com o fim das duas comissões, não há mais impedimento jurídico para o funcionamento da CPI da Saúde, entende Joilson. O petista citou ainda que a Justiça já deu aval à abertura da referida CPI.

À espera

Em julho, completará um ano do anúncio do governador João Doria (PSDB) sobre o futuro da Linha 18-Bronze do Metrô, ramal que ligaria o Grande ABC à rede metroviária da Capital. Doria prometeu construir esse elo viário, mas por BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade), em vez do monotrilho, como era o projeto original. Pois bem. Depois desse anúncio, com pompas na sede do Palácio dos Bandeirantes, nenhum passo foi dado. O Grande ABC ainda espera por posicionamento do governo estadual sobre o BRT.