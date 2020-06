País registra 1.374 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 52.645, diz Saúde

23/06/2020 | 20:11



O Brasil registrou mais 1.374 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça, 23, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chegam a 52.645 o número de óbitos pela doença no País.

Em um dia, foram contabilizados 39.436 novos casos da doença, levando o total de infectados no País a 1.145.906. Segundo a Saúde, 613.345 (53,5%) correspondem a pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus.

São Paulo, o Estado com maior número de casos, chegou nesta terça-feira a um total de 229.475 pessoas contaminadas pela covid-19, com 13.068 mortes. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 100.869 confirmações da doença e 9.153 óbitos. Em terceiro lugar com maior número de casos, aparece o Ceará com 97.528, e 5.717 mortes.