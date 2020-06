Grande ABC atinge 1.000 mortos pela Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/06/2020 | 20:10



O Grande ABC alcançou nesta terça-feira, 23, 1.000 mortos em decorrência do novo coronavírus. Desde o registro do primeiro óbito, em 25 de março, se passaram 91 dias até que a região atingisse a marca. Até segunda-feira, eram 976 vítimas fatais em razão da Covid-19 nas sete cidades. Os boletins epidemiológicos das prefeituras divulgados há pouco, entretanto, acrescentaram exatas 24 perdas (quatro em Santo André, cinco em São Bernardo, uma em São Caetano, 13 em Diadema e uma em Ribeirão Pires) e, consequentemente, fizeram com que o primeiro milhar de fatalidades fosse atingido.

Ainda de acordo com as sete prefeituras, a região tem 27.418 suspeitos da doença (5.733 a mais do que na segunda), 17.699 casos confirmados (acréscimo recorde de 2.793) e 7.490 recuperados do novo coronavírus (1.449 a mais).

Na edição desta quarta-feira do Diário, além das informações sobre os 1.000 óbitos, gráfico mostrará a evolução dia a dia das mortes no Grande ABC.