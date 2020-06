O adeus do poeta, dos seus 17...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/06/2020 | 00:01



O professor Mergulhão escrevia poemas. Lembrava Ribeirão Bonito. Enaltecia a natureza. Destacava coisas simples e gostosas e saudosas. A infância. A juventude

Estudante: acompanhe a forma fácil de pôr no papel as lembranças que ficaram. Português impecável. Gosto de ‘quero mais’:

Voltem... – A tangerina do Plácido. A água da Lindoia. O doce do Merico. O bolo inglês da dona Antoninha. A pamonha. O requeijão. O algodão-doce. O pé de moleque. O leite tirado na hora. Ah! Tudo lá do meu velho Ribeirão. Que sabor de saudade.

O azul – Sabe por que eu gosto do azul? Porque lembra aquela pipa que empinava nas tardes de agosto. Eu vejo o azul nas bolinhas de gude que as fazia rolar pelo chão firme. Pela cor da camisa que usava quando disputava partidas de basquete, nos meus áureos 17. O azul, a cor da calça curta de veludo feita por minha vovozinha, que já foi para o azul. Sabe por que o azul? Porque é a cor dos teus olhos!

Pardal – Por que escolheste a minha sacada? Para pegar migalhas, sombras e proteção? Será que foi só para lembrar o meu Ribeirão, o tempo que eu tinha tios, avós e mamãe que aqui já não estão... Será que é para lembrar os tempos meninos dos irmãos e primos do coração? Pardal companheiro: continue visitando a minha sacada, trazendo consolação para minha solidão.

A PARTIDA

Professor Mergulhão partiu de madrugada. A pneumonia bacteriana o pegou. Tinha 85 anos. Viveu serenamente até o fim da vida.

Ele fez história no ensino de Santo André, onde vivia desde 1959, depois de ter lecionado pelo magistério do Estado em Irapuã, Interior de São Paulo. Aqui, lecionou e dirigiu várias escolas, e desenvolveu alguns projetos importantes:

- Entre 1966 e 1975 foi sócio-diretor do Curso Stocco.

- Em 1976 inaugurou a escola do Zezinho de Educação Infantil.

- Em 1978 fundou a Escola Gradual, em parceria com o professor Acylino Belisomi.

Filho de Flavio Mergulhão e Maria José Gonçalves Mergulhão, professor Mergulhão deixa a mulher, Pérola Marlene Stocco de Mergulhão, do curso que leva o nome da sua família, os filhos Marta, Flavio, Luciana e Zezinho, e quatro netos.

