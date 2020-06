Redes sociais e eletrônicos: aliados ou ladrões durante o distanciamento social?

Da Redação, com assessoria

Com o distanciamento social, muitas pessoas estão aproveitando o tempo para realizar um novo curso, ler aquele livro que estava na cabeceira da cama há meses, aprimorar os dons culinários. Já outras estão passando mais horas em frente à televisão, ao videogame, aos aplicativos de bate-papo e nas mídias sociais. O problema é que esse contato excessivo pode passar de algo produtivo para a dependência.

Gabriela Azevedo, psicóloga e coordenadora da Academia de Talentos do Instituto Mauá de Tecnologia, reconhece que todas essas ferramentas de comunicação e entretenimento são essenciais para manter a cabeça ativa, mas é necessário tomar cuidado. “Em alguns caso, o uso excessivo de eletrônicos provoca alterações químicas no cérebro, que podem causar a sensação de dependência, o que causa um ciclo vicioso. Assim, quanto mais se joga um game ou se usa o celular, mais aumenta a vontade de utilizá-los”, explica.

No caso dos jovens, os malefícios podem ser agravados. “As crianças e adolescentes ainda estão em processo de maturação cerebral e desenvolvendo a autorregulação de emoções e de impulsos. O consumo excessivo de eletrônicos pode prejudicar esses processos, afetando a concentração e foco com as atividades escolares”, alerta Gabriela.

Vale ainda lembrar que o mundo mudou a forma de se relacionar. Cartas, ligações e visitas presenciais foram substituídas por mensagens no WhatsApp, e-mails, postagem nas mídias sociais e até memes. Contudo, a psicóloga reforça que o bate-papo olho a olho e a convivência social sempre serão essenciais para o desenvolvimento dos sentidos humanos. “O relacionamento interpessoal é uma importante e genuína forma de desenvolver habilidades cognitivas, diminuir a timidez e conhecer de perto os obstáculos que a vida em sociedade nos apresenta ao longo do tempo, tanto na vida pessoal quanto profissional”, conclui a especialista.

