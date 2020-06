Preocupada com a pandemia, Liga de Basquete Feminino encerra temporada 2020

23/06/2020 | 17:56



A Liga de Basquete Feminino anunciou nesta terça-feira o encerramento precoce da temporada 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a entidade, a decisão foi tomada pelas equipes participantes da competição em reunião por videoconferência nesta manhã.

"Foi decidido que a competição não será realizada, haja vista a pandemia que nosso país ainda vive. Mês a mês, estávamos estudando as possibilidades de retorno e, ontem (22) à noite, tivemos uma reunião virtual com os médicos da Confederação Brasileira de Basketball, que colocaram com propriedade as inseguranças que poderiam haver nos jogos. Procuramos preservar a integridade de nossas atletas e comissões técnicas. Com isso, a liga e os clubes optaram por cancelar a temporada", disse o presidente em exercício da LBF, Valter Ferreira.

A décima edição da LBF havia começado em 8 de março, mas acabou sendo paralisada apenas seis dias depois em razão da quarentena. Antes da paralisação, apenas três jogos haviam sido disputados: Ituano x Santo André (71 a 73), Vera Cruz Campinas x Pró-Esporte Sorocaba (98 a 85) e Sampaio Basquete x Sesi Araraquara (76 a 46). Oito equipes, de quatro estados, estavam no campeonato.

A exemplo do que aconteceu no Novo Basquete Brasil (NBB), que encerrou sua temporada no começo de maio, a temporada da LBF também terminou sem um campeão.

A ideia de encerrar o campeonato de forma precoce vinha sendo combatida nas primeiras semanas de quarentena. A LBF chegou a elaborar um protocolo médico para uma retomada, mas não havia garantias. Havia até o planejamento de retomar os jogos em agosto, em apenas duas sedes, com apenas um turno e jogos únicos nos playoffs, seguindo recomendações médicas e cuidados de distanciamento.

De acordo com a LBF, o formato chegou a ser aprovado pelas equipes, mas acabou sendo anulado na reunião desta terça. "Acreditamos que foi a melhor forma possível. Com essa medida, nós conseguimos preservar a todos, e torcemos para que possamos fazer, em 2021, uma temporada muito mais forte, com essa pandemia controlada. Agradecemos a todos os patrocinadores, equipes, comissões, todos que se empenharam ao máximo nesta questão", explicou Ferreira.