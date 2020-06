Maia cita foco agora também na Educação e fala em votação do Fundeb em julho

23/06/2020 | 17:53



A Câmara deve ampliar a atenção a projetos voltados para educação nas próximas semanas. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o projeto sobre a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) deve ser um dos primeiros a ir ao plenário.

"Estamos terminando texto do Fundeb nesta semana, a deputada Dorinha Seabra (DEM-TO) deve apresentar o relatório até quinta-feira e vamos trabalhar para aprovar nas próximas duas semanas, sabendo que o crescimento do valor vai ser um pouco mais lento do que seria antes da pandemia. Essa é uma questão que está dada", disse Maia.

Ele afirmou que a proposta deve ser votada até julho.

A proposta de Seabra prevê que a participação da União passe, em seis anos, dos atuais 10% de complementação (entenda o cálculo abaixo) para 20%. De acordo com o texto, o montante salta para 15% em 2021 e aumenta um ponto percentual por ano até atingir os 20% em 2026.

Maia disse que há ainda um projeto sobre a volta às aulas e também proposta sobre estrutura de ensino para crianças mais carentes. "Como elas vão nesse ambiente à distância conseguir ter as condições de ensino que tem a criança de uma família com uma situação financeira melhor", comentou.

Investimentos

O presidente da Câmara voltou a afirmar que é necessário resgatar a imagem do País em temas como as defesas do meio ambiente e da democracia para resgatar a confiança de investidores estrangeiros. "O tema do meio ambiente pode atrapalhar muito decisão de investimentos no Brasil, assim como q(questão da) democracia", disse Maia. "Podemos fazer quantas reformas quisermos, mas é fundamental restabelecer a confiança em temas que impactam decisão dos investidores", disse.

"Ainda tem um longo caminho para a recuperação de credibilidade do Brasil, governo está tentando, mas precisa que esse tema esteja normalizado e ações sejam claras para sinalizarmos para brasileiros e investidores que temos a preocupação da preservação do meio ambiente", completou o deputado.