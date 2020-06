'Estávamos errados e era cedo demais para fazer o torneio', diz Djokovic

23/06/2020 | 17:18



O sérvio Novak Djokovic veio a público novamente nesta terça-feira para lamentar os casos de covid-19 entre participantes do torneio de exibição que promoveu nos últimos dias. O tenista número 1 do mundo disse que errou na avaliação ao realizar a competição com torcida, e sem cuidados de distanciamento. "Estávamos errados e era cedo demais (para promover o evento)", declarou.

"Lamento muito que o nosso torneio tenha causado danos. Tudo o que os organizadores e eu fizemos no mês passado, fizemos com um coração puro e intenções sinceras. Acreditávamos que o evento cumprisse todos os protocolos de saúde e que a nossa região parecia em boas condições para finalmente unir as pessoas por razões filantrópicas. Estávamos errados e era cedo demais. Não posso expressar o quanto sinto muito por este e todos os casos de infecção", declarou o sérvio, nas redes sociais.

Foi a segunda vez que Djokovic se manifestou sobre o caso nesta terça. Antes, anunciara que ele e sua esposa, Jelena, também testaram positivo para a covid-19. O mesmo já havia acontecido com o croata Borna Coric, o búlgaro Grigor Dimitrov e o sérvio Viktor Troicki nos últimos dias. Além dos jogadores, foram confirmados os casos da esposa de Troicki, Alexandra, em fase final de gravidez, o técnico Christian Groh e o preparador físico Marko Paniki.

O resultado positivo de Djokovic ampliou ainda mais as críticas ao evento e a sua iniciativa de realizar o torneio, com arquibancadas cheias, sem distanciamento social. Raros torcedores usavam máscaras nas partidas disputadas no evento Adria Tour, realizado em Belgrado, na Sérvia, e também em Zadar, na Croácia.

"Se você compareceu aos jogos da Adria Tour ou esteve com alguém que foi ao evento, faça o teste e pratique o distanciamento social. Para aqueles em Belgrado e Zadar, compartilharemos imediatamente os recursos de saúde. O restante do torneio foi cancelado e continuaremos focados em todos aqueles que foram afetados. Eu oro pela recuperação completa de todos", completou Djokovic, no comunicado divulgado nesta tarde.

A realização do torneio de exibição em meio à pandemia de coronavírus gerou críticas de diversas partes. Até o australiano Nick Kyrgios, conhecido rival de Djokovic, atacou o sérvio nas redes sociais. O líder do ranking também ouviu críticas por parte do presidente da ATP, Andrea Gaudenzi.

No Brasil, o duplista Bruno Soares classificou o evento de "show de horrores". Ele é um dos integrantes do Conselho dos Jogadores na ATP, grupo que é presidido justamente por Djokovic.

Referência do tênis brasileiro, Fernando Meligeni também reprovou a ideia de realizar o evento neste momento. "Desta vez ele mostrou um egoísmo e um enfrentamento que vai em contra a tudo que a população pensa ou precisa. Ele não é responsável sozinho. O Dimitrov, o Coric e todos que lá estavam jogando e assistindo são responsáveis pelos seus atos. Ninguém os obrigou, mas ele infelizmente é o número 1 do mundo que fala em nome de todos os jogadores do planeta. Hoje o 200, 330 do mundo ou o menino que tem apenas 1 ponto da ATP respondem pelas atitudes do Djokovic", disse Meligeni, nas redes sociais. "Djokovic cometeu sua pior dupla falta."