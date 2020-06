23/06/2020 | 17:11



No dia 16 de maio Marília Mendonça compartilhou a festa que fez para comemorar os cinco meses de seu filho Léo. A cantora, que vive compartilhando momentos fofíssimos do filho, publicou algumas fotos do pequeno, que já está com seis meses de vida, em seu Instagram e, na legenda, brincou:

São os quatro caras que a mamãe se amarra [referindo-se a uma música de funk do Dj Guuga].

Nos comentários, Léo recebeu diversos elogios:

Que coisa mais linda!

Que fofura.

A sequência mais linda da vida...

Léo é fruto do casamento de Marília com o cantor Murilo Huff.