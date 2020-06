Maria Zilda Bethlem revela doença degenerativa e faz lives sem censura: - Se alguém quiser me processar, posso provar tudo

23/06/2020 | 17:11



Maria Zilda Bethlem, ícone dos anos 1980 e que ficou famosa por participar de novelas como Top Model e Olho no Olho, aderiu às lives do Instagram para deixar de lado a solidão. De acordo com o jornal Extra, a atriz, de 66 anos de idade, está há seis meses em quarentena, já que entre dezembro e janeiro pegou uma virose, e só se recuperou em março, quando foi instaurado o isolamento social por conta do novo coronavírus. Na internet, no entanto, ela conversa com amigos e fãs sobre diversos assuntos em sua Live da Alegria, que vai ao ar de segunda a sábado às 20:30.

Durante as transmissões ao vivo, Maria Zilda revelou que não sai de casa para nada: sua oftalmologista leva suas compras do mercado até sua casa no Rio de Janeiro, e um restaurante entrega suas refeições, já que ela não é muito adepta à culinária.

- Meu filho Rodrigo [Bethlem] diz que, inevitavelmente, todos vão pegar. Eu só pego se o corona criar perna e entrar nessa casa, porque não saio mesmo, disse ela.

Ela também aparece fumando em algumas das lives e garante que aquele espaço é totalmente livre.

- Aqui não tem censura. As pessoas estão muito caretas. Pode falar tudo, se alguém quiser me processar, posso provar tudo

.

Maria também relatou um fato um pouco mais triste. Ela está enfrentando uma doença degenerativa na retina, que comprometeu a visão do olho direito. Isso, no entanto, não fez com que a atriz perdesse seu senso de humor:

- Sou muito intensa. Quando sinto as coisas, sinto de verdade. Já deprimi por causa desse vírus, mas abri esse espaço para levar alegria para as pessoas, para que durmam com sorriso no rosto.