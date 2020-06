Gui Araújo comenta rumores de término com Anitta: Tive que voltar para São Paulo

23/06/2020 | 17:11



O influencer Gui Araújo postou uma série de Stories explicando para os fãs porque teve que deixar a mansão de sua namorada, Anitta, no Rio de Janeiro - após viralizar na internet uma foto de seu carro na garagem do prédio onde ele mora em São Paulo e surgirem rumores de que eles teriam terminado:

- Tive que voltar pra São Paulo sim, por motivos de quase término de relacionamento, só que com as companhias de água, luz, gás, enfim... Para quem não sabe, tenho uma casa, e as contas não param de chegar.

Gui então disse que precisa trabalhar e brincou:

- Vim pra minha casa resolver minhas pendências, meus problemas que não são poucos. Fiquei o máximo de tempo que dava em isolamento real na casa da minha gata, porém chegou uma hora que não dava mais, ia chegar e ia ter outra família morando...

Será que os fãs do casal relaxam agora?